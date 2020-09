Sky – Inter, la prima col trequartista in campo: chance per Eriksen. E c’è opzione Perisic

In vista della gara con la Fiorentina i dubbi sulla formazione arrivano sugli uomini alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez. Conte ha una rosa importante a centrocampo, ma sarà da sfoltire negli ultimi giorni di mercato. Potrà provare l’Inter con il trequartista, è quello il modulo provato in questi giorni di allenamento alla Pinetina. Lì possono giocare diversi giocatori. Ma non è da escludere l’impiego dal primo minuto di Eriksen. Il giocatore danese potrebbe quindi trovare più spazio in questa stagione. C’è poi l’opzione Perisic dal primo minuto che potrebbe essere l’alternativa a Young sulla sinistra.

Skriniar è finito sul mercato. È un giocatore che aveva fatto benissimo nel primo anno all’Inter. Quest’anno ha avuto più difficoltà con il sistema di gioco di Conte. Il Tottenham gli riassegnerebbe il suo ruolo ed è intenzionato a fare un investimento importante. Il direttore tecnico del club inglese sta spiegando all’entourage del giocatore il ruolo che avrà nella formazione di Mourinho, ma serverà trovare l’accordo con la società nerazzurra che dovrà poi in caso di cessione, sostituire lo slovacco.

(Fonte: SS24)