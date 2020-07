Inter, altra chance per Eriksen contro la Fiorentina. Ballottaggio tra Skriniar e D’Ambrosio

Svanito il sogno scudetto, l’Inter ha altri obiettivi da inseguire. Il secondo posto da mantenere, con l’Atalanta che ieri ha di nuovo scavalcato i nerazzurri, e i 76 punti raggiunti da Leonardo che rappresentano il miglior risultato post Triplete. E poi c’è l’Europa League da portare avanti il più possibile, Conte ha annunciato alcuni cambi per arrivare in condizione con tutta la rosa alla volata europea.

Questa sera, contro la Fiorentina, tornerà Lukaku dal 1′. Contro la Roma è entrato dalla panchina e ha segnato il suo ventisettesimo gol stagione. “Al fianco di Lukaku, ci sarà Sanchez, con Lautaro in panchina. Mentre Eriksen è destinato ad avere un’altra chance sulla trequarti. In mediana, Barella, che deve mettere minuti nelle gambe, e Brozovic, anche se ieri è stato provato pure Gagliardini. Alternanza anche in difesa, tra Skriniar e D’Ambrosio, ma il favorito è lo slovacco. Ancora titolare De Vrij, che però, essendo diffidato, dovrebbe risposare sabato contro il Genoa. Anche ieri, la squadra nerazzurra ha pranzato e cenato alla Pinetina”, si legge sul Corriere dello Sport