“Inter-Chiesa: carta Nainggolan per battere la Juve”. E’ questo il titolo del trafiletto sull’Inter nella prima pagina di Tuttosport di venerdì 1 maggio 2020. La copertina è dedicata al ritorno in Italia di Cristiano Ronaldo: “CR7 torna a Torino: la Juve, che intende fermamente ricominciare a giocare, lo aspetta nel weekend, anche se il club attende ancora per convocare tutti. La verità della fidanzata di Dybala: ‘Paulo sta bene, adesso serve pazienza’”.