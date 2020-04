EDICOLA TS – Inter-Chiesa: ecco la lista per la Fiorentina

“Inter–Chiesa: ecco la lista per la Fiorentina”. La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 25 aprile 2020 concede un trafiletto in merito alla possibile operazione di mercato che riguarda i nerazzurri. La copertina, invece, è dedicata a Cristiano Ronaldo: “Io resto qui. CR7 giura fedeltà alla Juve: altri due anni in bianconero. E dopo Buffon anche Chiellini rinnova: avanti sino al 2021, poi diventerà dirigente”. Spazio anche all’iniziativa della massima serie: “I club di Serie A regalano tamponi”.