CdS – Questa Inter ha un difetto: non chiude le partite e non capitalizza. Se l’avesse fatto…

Uno dei costanti difetti evidenziati dall'Inter di Simone Inzaghi in questo inizio stagione c'è sicuramente la difficoltà di chiudere le gare

"... La ripetitività e la concentrazione di certe situazioni non possono non indurre ad un’analisi più profonda. Tanto per cominciare, se l’Inter, una volta in vantaggio, avesse trovato il modo per staccare ulteriormente gli avversari, allora certi episodi o circostanze favorevoli sarebbero state assorbite con meno danni e conseguenze. Invece, a proposito di costanti, pur avendo il miglior attacco del campionato, la squadra nerazzurra non capitalizza a dovere tutto quello che costruisce. O, almeno, l’ha fatto solo in alcune partite".