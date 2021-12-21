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"L'Inter chiuderà un girone d'andata di SerieA da prima in classifica per la prima volta dal 2009/10; in tutte le ultime quattro occasioni in cui hanno terminato in prima posizione le prime 19 gare stagionali, i nerazzurri hanno poi vinto lo Scudetto. Rituale". Questo il dato raccontato da Opta in merito all'attuale primato dell'Inter in classifica al termine del girone d'andata: le ultime quattro volte che è successo, la stagione è poi culminata sempre con lo scudetto.

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