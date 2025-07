Con l'inizio della nuova stagione, l'Inter è pronta a cambiare pelle. Cristian Chivu, chiamato a guidare i nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi, ha già messo sul tavolo idee innovative. Il classico 3-5-2 potrebbe lasciare spazio a due nuovi moduli: il 3-4-1-2 e il 3-4-2-1, già testati durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Il secondo modulo, più offensivo e fluido, prevede l’avanzamento di Mkhitaryan e Thuram a supporto di Lautaro, con Barella e Calhanoglu sempre nel cuore del gioco. In entrambe le versioni, Sommer tra i pali e una difesa consolidata garantiscono equilibrio.

Chivu sta cercando soluzioni per rendere l’Inter più imprevedibile, offensiva e moderna, mantenendo però la solidità difensiva, che ha rappresentato il tallone d'Achille nell'ultima fase dell'era Inzaghi. La sensazione è che questi moduli possano garantire maggiore flessibilità e adattabilità durante la stagione, soprattutto in campo europeo.

Il ruolo di Mkhitaryan

"Proprio l’armeno - scrive la Gazzetta dello Sport - in questo ultimo giro di giostra prima che gli scada il contratto nel ’26, potrebbe avanzare il raggio di azione sulla trequarti, nella porzione di campo in cui l’Inter gioca una nuova partita. Lì, a galleggiare, si immaginano due pedine dietro a Lautaro, con possibile arretramento di Thuram o avanzamento di Frattesi (in attesa di una quinta punta con caratteristiche simili).