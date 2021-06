Chivu: “Le difficoltà ci hanno aiutato a crescere. Pronti per il Genoa”

Il tecnico dell'Under 18 ha parlato al canale ufficiale nerazzurro in vista delle Final Four con la sua formazione

"Dietro ad una stagione come questa c'è tanto lavoro ma soprattutto bravura dei ragazzi viste le tante difficoltà dettate dall'emergenza sanitaria. I ragazzi avevano bisogno di tornare a giocare, hanno sempre dimostrato tanta voglia di scendere in campo. Anche perché la crescita individuale avviene attraverso il gioco, mettendo in pratica ciò che si impara con il lavoro quotidiano in allenamento. In conclusione, posso dire che abbiamo fatto abbastanza bene nonostante le grosse difficoltà".