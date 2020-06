Inter, la Coppa Italia per aprire un ciclo. Conte studia il ribaltone: la LuLa ed Eriksen le carte

L’Inter scenderà in campo prima per la Coppa Italia e poi per il campionato. La squadra di Conte, dopo aver perso 1-0 a San Siro col Napoli, dovrà ribaltare il risultato al San Paolo per poter raggiungere la finale. Nella gara d’andata il Napoli aveva fatto una gara prettamente difensiva, trovando la rete con un gran gol di Fabian Ruiz.

“Al San Paolo ritroverà lo stesso tema tattico: abbattere la diga senza concedere ossigeno alle ripartenze di Insigne e Callejon. Primo ingrediente utile: velocità di gamba e palla, intensità agonistica. Svuotata psicologicamente dalla rimonta nel derby di qualche giorno prima, l’Inter giocò sotto ritmo e deluse Conte: «Siamo lontani dalla Juve». Al San Paolo dovrà andare a mille e cercare di sfondare in due tempi: con le spallate della LuLa, che segnò i 3 gol a gennaio; e, non bastasse, con le imbucate e le frecce di Eriksen a partita in corso. Il danese all’andata giocò l’ultima mezzora e fu il migliore. Aprì varchi che prima non c’erano. L’ultima speranza di scudetto e la zona Champions sono importanti, ma lo sarebbe anche una finale di Coppa Italia, e ancora di più vincerla, per un club che ha appena celebrato i 10 anni dal Triplete e che da allora non ha più festeggiato nulla, a parte la Coppa Italia 2011, l’ultima di Milano. Sarebbe importante per la giovane Inter di Conte che vuole aprire un ciclo. Anche Mancini partì dalla Coppa Italia. Discorso che vale pure per Gattuso che ha rifondato il Napoli con nuovi valori e lo accompagnerà nel futuro. Alzare qui il primo trofeo da allenatore sarebbe un patto di sangue”, si legge su La Gazzetta dello Sport.