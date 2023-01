Repubblica – Inter quasi in cima nel campionato dei normali: col Verona finita dopo 3′

Il focus sulla vittoria dei nerazzurri ieri sera in anticipo: risultato ideale dopo gli scivoloni di Juventus e Milan

L'Inter batte il Verona e raggiunge la Juventus in classifica a -1 dal Milan. Un weekend di campionato favorevole ai nerazzurri, nonostante la vetta sia ancora molto lontana. Si legge nel focus di Repubblica: "Nel campionato dei normali l’Inter è tornata quasi in cima, sullo stesso livello della Juventus e un piano sotto al Milan a comporre un terzetto di squadre meste, ormai adagiate sulla loro stessa imperfezione, quasi rassegnate all’idea di gestire il piccolo privilegio di un posto in Champions senza sussulti".