Inter, sirene dalla Cina per Vidal e due situazioni da valutare: priorità uscite

L'Inter lavora alle cessioni per sistemare la rosa prima di accelerare per gli acquisti con l'obiettivo di puntellare la rosa di Inzaghi

"Resta da risolvere la questione Radja Nainggolan, tra l'intenzione del Cagliari di trattenerlo e i rumors dalla MLS. Sirene americane, ma dal Sud, anche per Arturo Vidal: il flirt con il Flamengo è reciproco, ma c'è ancora un anno di contratto a cifre importanti (6,5 milioni netti, Inter ha opzione per estendere per un'ulteriore stagione); occhio anche all'ipotesi Cina, con un'offerta già recapitata al centrocampista cileno e recentemente confermata dal suo entourage. Da valutare poi anche le posizioni di Alexis Sanchez e Matias Vecino, prima di tuffarsi sul mercato in entrata".