Manchester City-Inter, via libera per l’apertura di San Siro: 40 mila biglietti disponibili

Una soluzione caldeggiata dal Comune, che eviterebbe assembramenti non semplici da gestire in piazza Duomo.

Il club di viale della Liberazione è vicino a sistemare gli ultimi dettagli: sono in corso le verifiche e gli accertamenti del caso per arrivare a stabilire un numero preciso di biglietti da mettere in vendita, che saranno almeno 35 mila (ma si punta a 40 mila) tra posti spalti e prato (come per i concerti).