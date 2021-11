Il Giornale – Inter, contro il Napoli per la classifica e per abbattere un tabù

I nerazzurri affrontano questa sera alle 18 a San Siro la formazione partenopea guidata dall'ex Luciano Spalletti

Sfida di altissima classifica quest'oggi a San Siro, con l'Inter di Inzaghi che ospita il lanciatissimo Napoli dell'ex Spalletti. Un match importantissimo per più motivi per i nerazzurri, come scrive Il Giornale: "Valgono le premesse fatte prima del derby: l'Inter deve vincere, ma soprattutto non può perdere, il Napoli ha il match point per cancellare i campioni dall'autosuccessione. Rientrare in corsa da -10, e con un terzo di campionato già alle spalle, richiederebbe qualcosa che l'Inter quest'anno sembra non avere. Poi magari finisce con un altro pareggio e tutto resta com'è, con ambizioni congelate e velleità spuntate. Di certo, se vuole rivincere lo scudetto, l'Inter prima o poi - rigori o non rigori - qualcuno di quelli forti dovrà batterlo".