Inter, collaborazione con 24Bottles: da oggi in vendita la Cilma Bottle nerazzurra

Per la Capsule sono state pensate due colorazioni di Clima Bottle, la borraccia termica di 24Bottles® che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12.

Presentata in questa collezione nella taglia da 500 ml, Clima Bottle è realizzata in acciaio inossidabile di grado alimentare, completamente plastic-free e BPA-free. Inoltre, assicura una tenuta 100% ermetica ed è disegnata per l’uso quotidiano in ufficio, a scuola, in viaggio o in palestra.

Le due versioni di Clima Bottle realizzate per la Capsule Collection Inter X 24Bottles rispettano rigorosamente i colori ufficiali del club milanese: nero e azzurro.

Una miriade di minuziosi dettagli 3D costituisce il focus centrale del pattern disegnato a quattro mani tra Inter e 24Bottles. L’iconico biscione è infatti l’indiscusso protagonista del concept, avvolgendo Clima Bottle con la sua intrigante texture di squame 3D.

La particolare finitura Stone che costituisce lo sfondo monocolore, opaca e volutamente irregolare, è estremamente resistente e antiscivolo, conferendo consistenza e una texture simile alla pietra incredibilmente accurata.

La Capsule Collection Inter x 24Bottles è disponibile sui canali ufficiali Inter (Inter Store Duomo e San Siro, e-commerce Inter e brandstore Inter su Amazon) e presso selezionati punti vendita oltre agli store 24Bottles di Milano e online.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.