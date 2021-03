Inter, clima sereno ad Appiano: selfie coi tifosi per Conte e alcuni giocatori

Giornata di vigilia per l'Inter che domani sera affronterà l'Atalanta in una sfida che potrebbe risultare decisiva per lo scudetto

Andrea Della Sala

Domani sera l'Inter affronterà l'Atalanta domani sera a San Siro. La gara contro la formazione di Gasperini può essere uno snodo importante per lo scudetto e la squadra di Conte ne è a conoscenza dell'importanza. Clima comunque sereno ad Appiano Gentile, dove tecnico e giocatori si sono ritrovati in tarda mattinata. Grande serenità in casa interista, Conte e alcuni giocatori si sono fermati anche per salutare alcuni tifosi fuori dal Suning Training Center e scattare alcune foto.

(Sky Sport)