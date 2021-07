L’Inter lancia la campagna tesseramenti Inter Club: i dettagli

Il club nerazzurro annuncia che da oggi è possibile tesserarsi come soci Inter Club

Prende il via oggi la nuova campagna di tesseramento Inter Club per la stagione 2021/22. Lo annuncia il club nerazzurro sul sito ufficiale. Il claim scelto dal club nerazzurro è " IM Inter Club " in linea con la nuova identità visiva della società interista. Anche quest'anno i protagonisti sono i tifosi, di diverse età e nazionalità ma accomunati dalla stessa passione per i colori nerazzurri.

I tifosi degli Inter Club riceveranno un esclusivo Welcome Kit con i gadget con il nuovo logo del club. Sono previsti incontri, eventi con Legend e calciatori (in presenza o digitali, a seconda di come si evolverà la situazione legata al coronavirus). E ancora esperienza dedicate, concorsi, sconti per l'acquisto del merchandising e promozioni dedicate. Questo il link per la campagna tesseramenti: CLICCA QUI.