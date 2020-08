Inter Club, parte la campagna di tesseramento per la stagione 2020-2021

Dopo il primato storico raggiunto nella stagione 2019/20, con 140.157 soci in rappresentanza di 75 paesi nel Mondo, prende il via oggi la nuova campagna di tesseramento Inter Club per la stagione 2020/21. Una campagna speciale, che celebra il 60esimo anniversario dalla fondazione del Centro Coordinamento: dal 1960, la famiglia Inter Club unisce tifosi nerazzurri di tutto il mondo e permette loro di condividere la passione per l’Inter, sentendosi parte di questa grande famiglia.

Il video della nuova campagna, pubblicato oggi sui canali social nerazzurri, mira ad unire passato e presente, dai tifosi che ammiravano la Grande Inter ai fratelli e le sorelle che negli anni si sono uniti da tutto il mondo, andando a formare la grande e speciale famiglia che Inter Club è oggi. Un video che celebra il passato ma che guarda anche al futuro, con un taglio sempre più Internazionale.

I membri Inter Club di tutto il mondo hanno preso parte attivamente alla realizzazione della campagna: le immagini storiche del Club nerazzurro sono infatti intervallate da contenuti realizzati direttamente dai soci, che hanno condiviso le istantanee migliori della loro passione nerazzurra. Come da tradizione, i soci Inter Club 2020/21 riceveranno l’esclusivo Welcome Kit, quest’anno in una versione nuova e green: la confezione è stata infatti realizzata con materiali riciclati, a testimonianza della sempre crescente attenzione del Club nerazzurro per le

tematiche ambientali. Scopri la campagna tesseramenti 2020/21: Join the family, Join the Inter Club!

(Fonte: inter.it)