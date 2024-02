L’Inter Club Madonnina dona un van ai City Angels

Il van che porta le iconiche sfumature nerazzurre sulle fiancate e sul retro insieme al logo rosso dei City Angels, è stato inaugurato in occasione del successo di San Siro contro l'Atalanta del 28 febbraio, alla presenza di una delegazione nerazzurra composta dal Vice President Javier Zanetti, dal CEO Corporate Alessandro Antonello, dal CRO Luca Danovaro insieme a Mario Tavazza Presidente Locauto Group, Eugenio Marchitelli Presidente IC Madunina e Mario Furlan Fondatore e Presidente City Angels.

Il mezzo sarà utilizzato per distribuire cibo, vestiti, coperte e sorrisi ai senzatetto di Milano e, in generale, a tutte le persone in difficoltà che necessitano di aiuto.