Inter Club: record storico di iscritti, i numeri. Cresce la Cina. In tre anni…

Una buona notizia per l’Inter arriva dalla campagna tesseramenti per gli Inter Club che ha infatti fatto segnare un record storico: 140.157 gli iscritti ai 937 Inter Club per la stagione in corso. “La crescita dei tesserati è avvenuta soprattutto nei numeri all’estero, a conferma della ritrovata vocazione “internazionale” dei nerazzurri: più 70 per cento in tre anni. Tra i paesi più rappresentati c’è la Cina della casa madre Suning, mentre il club più numeroso al mondo si trova in Indonesia, con 3646 soci. In Italia ovviamente comanda la Lombardia con 181 club, seguita dalla Puglia con 81. Settantacinque i paesi rappresentati in tutto il mondo, con presenze in tutti e cinque i continenti“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)