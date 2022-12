Inter, col Napoli San Siro è tutto esaurito: “Sarà una bolgia nerazzurra”

C’è molta voglia di calcio in Italia dopo aver assistito per un mese al Mondiale degli altri, ma un tutto esaurito a San Siro non è certo una notizia inedita

Marco Astori

Cresce l'attesa per il big match del 4 gennaio: l'Inter di Simone Inzaghi ha l'ultima chance di rientrare nella corsa scudetto ospitando il Napoli di Luciano Spalletti a San Siro. E la squadra nerazzurra, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrà contare sul suo dodicesimo uomo: "C’è molta voglia di calcio in Italia dopo aver assistito per un mese al Mondiale degli altri, ma un tutto esaurito a San Siro non è certo una notizia inedita. Comunque anche per la super sfida di mercoledì prossimo il superamento di quota 75 mila spettatori è praticamente cosa fatta.

Non va sottovalutato comunque l’impatto dei tifosi ospiti, il settore riservato è giù esaurito da tempo, però il Meazza sarà una bolgia nerazzurra che nelle speranze dei padroni di casa dovrà frenare il Napoli: fuori casa la capolista ha vinto sei volte su sette, l’unico pareggio (0-0) a Firenze il 28 agosto scorso. L’Inter però ha raccolto diciotto punti su trenta proprio nel suo stadio, mentre in trasferta ha faticato troppo. A frammentare la serie di sei vittorie interne solo la sconfitta contro la Roma, lo scorso due ottobre. Un risultato che i nerazzurri non possono più permettersi se non vogliono uscire dalla corsa scudetto.