Inter, Colombini: “L’eliminazione fa malissimo, dovevamo vincere. Ora testa all’Atalanta”

“E’ un’eliminazione che ci fa malissimo perché era una partita che dovevamo vincere, abbiamo sbagliato con l’atteggiamento: siamo rammaricati. Sono proprio quelle partite in cui se sbagli l’atteggiamento, perdi con chiunque. Tra due giorni abbiamo una partita importantissima, pensiamo solo all’Atalanta. Sarà una partita difficilissima, non dovremo fare lo stesso errore: dobbiamo entrare in campo con l’atteggiamento giusto e combattere fino all’ultimo. E’ una squadra che può vincere contro chiunque ma anche perdere con chiunque se non ha l’atteggiamento giusto”. Così Simone Colombini, centrale della Primavera dell’Inter, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone ai microfoni di Inter TV.