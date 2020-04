Il Giornale: “Serie A, che caos. Alla fine è tutta colpa dell’Inter”

Tanto è sempre colpa dell’Inter, che sarà mai darle colpa una volta in più. Che sia ironico o meno. Riccardo Signori, nel suo editoriale su il Giornale esordisce così: «L’Inter ne ha combinata un’altra.Bisogna prenderne atto. Che dire?Fantastico club, società di grande tradizione, ma deve avere qualcosa nel Dna: l’incapacità di tenersi lontana dal produrre pasticci calcistici, il più delle volte a suo danno».

Questa volta quale sarebbe la colpa del club nerazzurro? Aver perso la partita con la Juventus che ha portato i bianconeri dritti al primo posto della classifica. Dopo quella gara sono arrivate le bufere sul ricominciare del calcio italiano: la Figc contro il Coni, il Coni che ha indispettito la Lega Calcio, la Lazio che manda avanti Diaconale, portavoce di Lotito, le squadre che rischiano la retrocessione spaccate e chi più ne ha più ne metta. Il giornalista scrive: «Pensate che staremmo assistendo a queste sommesse di piazza se ci fosse la Lazio al primo posto? Difficile crederlo. A tanti, certo non a tutti, sarebbe stato bene chiuderla con la Lazio in testa e si salvi chi può. Ovvio che questa è una semplice battuta. E l’anti-juventinismo è ormai spinto al di là del buon senso. Comunque vada, tutti contenti se la Juve è fatta fuori. Quindi Inter giù la testa. Non ha colto l’attimo di una piccola rivincita. Ed è pur verro che dopo un error commesso, necessario si rende ogni altro eccesso».

(Fonte: Il Giornale)