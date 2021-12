Inter capolista e da urlo, ha il volto di questo “colpo di mercato perfetto”

La vera rivelazione dell'Inter capolista di Simone Inzaghi ha un nome e un cognome in questa prima parte di stagione

6 gol e 6 assist in 15 partite di Serie A con la maglia dell’Inter. Un impatto davvero devastante per Hakan Calhanoglu in nerazzurro. Anche ieri, il turco ha lasciato il segno nel 4-0 contro il Cagliari. Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: “L'Inter che dà spettacolo e guarda tutta la Serie A dall'alto in basso ha il volto sorridente di Hakan Calhanoglu, colpo di mercato "perfetto" di Marotta e Ausilio. Preso in gran fretta a parametro zero per sostituire Eriksen, il turco è stato fondamentale per l'impennata di gol da calcio piazzato: finora sono 13 sui 40 in campionato, con 6 rigori, 1 su punizione (di Dimarco) e 6 dalla bandierina (uno diretto proprio dell'ex Milan). Impossibile per Hakan non esaltarsi, anche perché ieri, a nome della Lega, è stato premiato come miglior giocatore del mese di novembre”, si legge.