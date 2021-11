Inter, per l’estate strategia chiara: “Oltre ad Onana verrà fatto questo colpo”

A gennaio, salvo stravolgimenti, si lavorerà poco sul mercato in entrata. Più facile si cominci a pensare a giugno

Una parola importantissima per un club di Serie A è sicuramente programmazione. Ed è quello di cui si sta occupando l'Inter in queste settimane: i dirigenti nerazzurri sono infatti al lavoro per garantire il futuro più luminoso possibile al club, soprattutto a livello sportivo. Questa la strategia di mercato secondo Il Giorno: "A gennaio, salvo stravolgimenti, si lavorerà poco sul mercato in entrata. Più facile si cominci a pensare a giugno, quando probabilmente verrà acquistato Onana a zero senza tralasciare la possibilità di un arrivo in attacco. Sanchez costa tantissimo in termini di ingaggio e sta giocando poco, mentre Dzeko ha fatto benissimo ma va per i 36 anni".