Inter, come lavora Inzaghi? Dialogo stretto coi calciatori per motivare tutti

Il Corriere dello Sport entra nel dettaglio del modus operandi di Simone Inzaghi, che in questi giorni sta entrando in contatto con l'ambiente Inter

La domanda che circola nella testa dei calciatori dell'Inter sarà sicuramente questa: ma come lavora Simone Inzaghi? Il Corriere dello Sport entra nel merito del modus operandi dell'ex tecnico della Lazio, esaltandone la capacità di dialogo con i vari giocatori: "L’allenatore piacentino è abituato ad avere un dialogo stretto con i suoi calciatori. Alla Lazio, la frequentazione non era limitata al solo centro sportivo di Formello, ma proseguiva anche al di fuori di quegli orari. Si aggiungevano, infatti, telefonate e chiacchierate allo scopo di tenere tutti i coinvolti, ma anche, se non soprattutto, per caricare e motivare i diversi elementi. Insomma, Simone era riuscito a creare un feeling solido e forte con quasi tutti. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se adotterà lo stesso metodo anche in casa nerazzurra".