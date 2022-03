L’Inter come Mattia Pascal: si guarda allo specchio e non si riconosce più: 2 nomi preoccupano

Un'Inter irriconoscibile. E' questa l'analisi della Gazzetta dello Sport, parlando del derby di ieri sera contro il Milan

"L’Inter è ormai come Mattia Pascal: si guarda allo specchio e non si riconosce più. Lì dove i nerazzurri erano feroci e chirurgici, ora sono morbidi e confusi: rispetto a qualche mese fa si viaggia alla metà della velocità e col doppio della paura. Non bastasse, la preoccupazione cresce perché a spegnersi sono soprattutto quelli che sembravano avere autonomia infinita: Barella e Brozovic, le due B del centrocampo, non sono più gli stessi".