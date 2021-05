Inter, gli auguri di buon compleanno a Cauet: “Corse e chilometri a centrocampo”

L'ex centrocampista francese, 146 presenze ufficiali e 8 reti con la maglia nerazzurra, compie oggi 52 anni

Dal suo arrivo nell’estate del 1997, ha indossato la maglia nerazzurra in 146 occasioni, segnando 8 reti e contribuendo in modo determinante al successo in Coppa UEFA nel 1998 con le sue corse e i chilometri macinati nel centrocampo dell'Inter.