Inter, è il compleanno di Taribo West. Arrivano gli auguri della società nerazzurra

“Attraverso una nota apparsa sul sito, l’Inter faArrivato in nerazzurro nell’estate del 1997 dai francesi dell’Auxerre, in due stagioni con la maglia dell’Inter ha collezionato complessivamente 65 presenze e due gol, uno importantissimo per la conquista della Coppa Uefa 1997/1998 nel quarto di finale contro lo Schalke 04. Quello di Taribo West è un altro compleanno da festeggiare con “Born Inter“, il nuovo progetto digitale nerazzurro dedicato interamente ai propri fan e lanciato in occasione del 112esimo anniversario del Club. Da parte di FC Internazionale Milano e dei suoi tifosi tanti auguri a Taribo West che oggi festeggia 46 anni“. È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex difensore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 46.

(Inter.it)