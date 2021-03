Cerruti (GdS): “Solo l’Inter può complicarsi la vita. Scudetto, l’unica certezza…”

Il commento del giornalista de' La Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti in vista della ripresa della Serie A con la lotta tra Inter, Milan e Juve

Il campionato ripartirà nel weekend dopo la sosta per le nazionali, alla vigilia di Pasqua. Sulle colonne de' La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alberto Cerruti presenta il rush finale della Serie A con gli ultimi dieci turni:

"Quello che doveva essere un campionato più equilibrato dei nove precedenti, stravinti dalla Juventus, si sta rivelando infatti una passerella trionfale per l’Inter. Conte, però, fa bene a non abbassare la guardia, per usare un’espressione purtroppo di moda al di là del calcio, perché la ripresa del campionato, sempre temuta dagli allenatori, potrebbe offrire alle sue rivali le ultime occasioni per una clamorosa rimonta. E allora, premesso che soltanto l’Inter può complicarsi la vita rianimando chi la insegue, vale la pena ripassare il calendario che costringerà la capolista e la Juventus a giocare ogni tre giorni, per recuperare le rispettive partite perse, causa Covid.

Sabato, alla vigilia di Pasqua, il Milan ospiterà la Sampdoria alle 12.30 con la speranza di avvicinarsi a 3 punti dall’Inter, mentre la Juventus, ora a meno 10, affronterà il Torino alle 18. Poi, con il vantaggio di sapere i risultati delle sue rivali, l’Inter chiuderà alla sera sul campo del Bologna. Ma soprattutto il mercoledì successivo, mentre il Milan riposerà, la Juve giocherà finalmente la partita più rinviata della nostra storia con il Napoli, eccezionalmente in contemporanea con l’Inter che riceverà il Sassuolo".

Nessuna previsione, ma il coutdown dell'Inter...

"La settimana post-pasquale si concluderà con l’anticipo Parma-Milan di sabato, alla vigilia di Inter-Cagliari all’ora di pranzo e Juventus-Genoa alle 15. Inutile fare previsioni, basandosi sul valore e la classifica delle rivali di Inter, Milan e Juventus, in generale perché in una singola partita può sempre succedere di tutto, e in particolare perché mai come quest’anno, in assenza di un vero “fattore campo”, i pronostici sono stati ribaltati, come dimostra l’ultimo successo del neopromosso Benevento sul campo dei campioni d’Italia ancora in carica".

"Nessuna previsione, quindi, ma soltanto ipotesi perché se dopo queste tre partite l’Inter avesse aumentato il suo vantaggio, o almeno avesse mantenuto il teorico +9 sul Milan e l’attuale +10 sulla Juve, scatterebbe il conto alla rovescia non per la fine del campionato, ma per il giorno dei festeggiamenti nerazzurri".

Scudetto, una sola certezza

"Se, invece, l’Inter non riuscisse a fare la prova del nove (da scudetto) battendo il Bologna, il Sassuolo e il Cagliari, in coincidenza con un eventuale “pieno” del Milan e della Juventus, per le sue storiche rivali si potrebbero riaccendere inaspettate fiammelle di speranze tricolori, in proporzione ai rispettivi distacchi. Tutto può ancora succedere, quindi. Con un’unica certezza: la prossima sarà una settimana decisiva, per riaprire o chiudere definitivamente il campionato".