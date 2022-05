Inter, i complimenti al Monza: “Benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!”

Il tweet di congratulazioni del club nerazzurro per la promozione del Monza

"C’è sempre una prima volta! Congratulazioni al Monza per la storica prima promozione in Serie A, benvenuti nel club più esclusivo del calcio italiano!". Questo il messaggio dell'Inter su Twitter al Monza, che grazie alla vittoria per 4-3 sul Pisa nella finale dei playoff ha conquistato la prima promozione in Serie A nella sua storia.