Nizzolo, un cuore nerazzurro vince al Giro d’Italia. L’Inter: “Complimenti!”

Grande vittoria per Giacomo Nizzolo al Giro d'Italia. Il corridore è infatti arrivato primo al traguardo della 13a tappa della corsa rosa. Per Nizzolo, grande tifoso dell'Inter, sono arrivati anche i complimenti del club nerazzurro, che con questo tweet gli ha reso omaggio: "Un Campione d'Italia non poteva che essere un grande cuore nerazzurro: complimenti @Giacomonizzolo!".