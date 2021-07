Libero – Suning alle strette: Inter al bivio, sarà comunista o americana?

La situazione finanziaria della famiglia Zhang rimane preoccupante: possibili conseguenza anche per il club nerazzurro

Fabio Alampi

La stagione sportiva 2021/22 dell'Inter comincia oggi, ma le difficoltà finanziarie della famiglia Zhang continuano a preoccupare l'ambiente nerazzurro. Libero prova a fare il punto della situazione: "Il campionato non è ancora iniziato, ma l'Inter è già al bivio. [...] Da tempo i guai più seri in casa nerazzura riguardano direttamente la proprietà, ossia la famiglia cinese Zhang che ha acquistato il club nel 2016 e che è sempre più in crisi di liquidità tanto che ora è a rischio il futuro dell'Internazionale. Due le strade possibili: diventare americana o direttamente comunista".

"Dopo l'operazione e l'ingresso del fondo il principale azionista è diventato Alibaba (che detiene il 20%) ma l'influenza dominante sarà quella del governo cinese. Ma forse nemmeno mettere fuori gioco Jindong Zhang potrebbe bastare per salvare il gruppo e far tornare in nero i conti. Per risanare i circa 7 miliardi di debiti servirebbe infatti tagliare gli asset più costosi e meno remunerativi e, tra questi, il primo da eliminare sarebbe proprio l'Inter. Ecco qui che si spiega la ristrutturazione del gruppo Suning che, secondo quanto riporta il quotidiano finanziario britannico, rivela la nuova strategia del governo di Pechino che punta ad affiancare istituti di credito statali a società private in crisi di liquidità per salvaguardare l'azienda, evitare perdite di posti di lavoro e, eventulamente, rilevarle direttamente. Ecco che quindi l'Inter, a breve, potrebbe diventare un club cinese. E quindi comunista".

"C'è poi un'altra possibilità per il futuro del football club milanese: la strada americana. Quella che porta al fondo californiano Oaktree che, di recente, ha prestato alla società sportiva 275 milioni di euro da restituire entro tre anni. Insomma, Zhang ha messo in pegno le azioni dell'Inter a garanzia del prestito. Ovvio che se i patti non verranno onorati e il cinese non sarà in grado di ripagare il club passerà nelle mani degli americani".