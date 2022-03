Inter, concorrenza del Milan per Bremer. TS: “Negli ambienti granata…”

Il difensore del Torino, seguito dall'Inter, piace anche al Milan, a caccia di un nuovo rinforzo per la retroguardia

Gleison Bremer infiamma il mercato. Dopo il rinnovo fino al 2024 con promessa di cessione strappata in vista dell'estate, il difensore brasiliano del Torino è seguito da tanti club, tra cui l'Inter. Come rivela Tuttosport, c'è anche il Milan sul classe 1997, in quello che sarà un vero e proprio derby di mercato: