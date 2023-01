Inter, aumenta la concorrenza per Schuurs: proposta dal Leicester, sarà asta

Tra i nomi sulla lista della dirigenza dell'Inter in vista della prossima stagione c'è anche quello di Perr Schuurs : il difensore del Torino, al primo anno in Italia, non sta facendo rimpiangere Bremer, e i nerazzurri lo stanno monitorando con grande interesse. La concorrenza, tuttavia, non manca di certo: secondo Tuttosport, sull'olandese è pronto a piombare il Leicester, con i granata che già pregustano un'asta milionaria.

"Per il giocatore è immaginabile si crei un'asta nei prossimi mesi. La prima volata è stata dell'Inter, a Schuurs ha pensato la Roma, e adesso in attesa che il gruppo si allarghi è toccato al Leicester, muovere un passo per smuovere Cairo e Vagnati con una proposta da 28 milioni più il cartellino di Praet. Che il club inglese valuta 8 milioni. Probabilmente troppi, per un elemento che va per i 29 anni e che nelle ultime annate ha avuto qualche acciacco. Tuttavia il Toro, per il cartellino di Schuurs, è tendenzialmente deciso a incassare ben più di 28 milioni - che con Praet diventerebbero 34 pesando il belga 6 - e per questo ringrazierà gli inglesi ma declinerà la proposta".