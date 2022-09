L’Inter e la condizione atletica: ecco cosa pensano alla Pinetina. C’è la convinzione…

In questa prima parte di stagione si è vista un'Inter poco brillante. Tanti hanno puntato il dito sulla preparazione atletica, anche se i dati dicono il contrario. Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla Pinetina non considerano quello della condizione atletica un problema perché hanno dati inequivocabili. "Sia con il Torino sia alla Dacia Arena i nerazzurri hanno corso più degli avversari. Da qui la convinzione di non aver sbagliato i carichi di lavoro durante la preparazione estiva".