Inter, riecco de Vrij col Cagliari. Dumfries non al top, i rientri di Darmian e Correa…

Gli aggiornamenti dall'infermeria di casa Inter: Simone Inzaghi aspetta la rosa nerazzurra al completo al più presto

Chi rientra e chi no in casa Inter per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica alle 20.45 per la 17a giornata. Simone Inzaghi non vede l’ora di riavere al completo la rosa nerazzurra e un rientro è atteso già per il match di San Siro. Si tratta di quello di Stefan de Vrij, out dal derby dello scorso 7 novembre (poi l’infortunio muscolare in nazionale). Ma non è il solo nerazzurro in infermeria.