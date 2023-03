GdS – Inter, buone notizie su Dimarco e Correa verso Spezia. Out Skriniar

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli acciaccati della squadra di Simone Inzaghi in vista della trasferta di La Spezia di domani

Le condizioni dei singoli di casa Inter . La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli acciaccati della squadra di Simone Inzaghi in vista della trasferta di La Spezia di domani:

“Buone notizie da Appiano Gentile: ieri Joaquin Correa e Federico Dimarco hanno svolto gran parte del lavoro in gruppo e potrebbero essere convocati per la trasferta di La Spezia. Ancora out Skriniar”, si legge sulla rosea.