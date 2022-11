Inter, le ultime sulle condizioni di Dumfries e Bastoni dopo gli stop di Bergamo

Buone notizie per Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni. Non preoccupano gli stop di ieri dei due giocatori dell’Inter

“Tutto tranquillo per l'olandese e per l'azzurro che restano con le rispettive nazionali. Denzel oggi stava già meglio e probabilmente domani, dopo un controllo, si allenerà. Anche l'azzurro al momento non desta preoccupazioni nonostante la distorsione al ginocchio subita a Bergamo”, si legge.