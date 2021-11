Sky – Inter, Dzeko di rientro in Italia: le sue condizioni per i prossimi impegni

L'infortunio di Stefan de Vrij e non solo. Anche Edin Dzeko aveva dato forfait nella giornata di sabato: le novità sulle sue condizioni

L'infortunio di Stefan de Vrij e non solo. Anche Edin Dzeko aveva dato forfait nella giornata di sabato, ma senza scendere in campo, con la sua Bosnia. Come riportato da Sky Sport, anche l'attaccante bosniaco è di rientro in Italia per valutare l'entità del suo problema fisico, ma le sue condizioni al momento non preoccupano in vista dei prossimi impegni.