Condò: “Inter ai nastri di partenza a fianco alla Juve. Aspettiamo il mercato”

Paolo Condò ha parlato dell’Inter a Skysport e della nuova stagione: «È la squadra che si è avvicinata di più alla Juve nella scorsa stagione, è di nuovo l’anti-Juve. Si dice che sia arrivata ad un punto, non sono d’accordo, la squadra bianconera ha vinto a tre giornate dalla fine il campionato e da lì ha pensato alla CL. Ma l’Inter si è avvicinata rispetto al passato e la differenza è stata fatta dai sei punti degli scontri diretti. I nerazzurri sanno in cosa devono crescere per poter competere. Aspetto il mercato per giudicare ma penso partano dallo stesso punto di partenza», ha sottolineato sul gap con i bianconeri.

(Fonte: SS24)