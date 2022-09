Inter, Condò suona l’allarme: “Solo Monza e Cremonese hanno subito più gol”

L'analisi del giornalista: "E' stata una partita selvaggia, le due squadre hanno lasciato poco dietro per giocare in modo offensivo"

Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "E' stata una partita selvaggia, le due squadre hanno lasciato poco dietro per giocare in modo offensivo. Dopo l'1-0 dell'Inter il Milan monta in cattedra e gioca benissimo: il secondo gol rossonero mi ha fatto guardare la classifica dei gol subiti e solo Cremonese e Monza hanno subito più gol dell'Inter. Poi dopo il 3-1 l'Inter si avvicina molto al pareggio".