Repubblica – Inter, la conferma: sei forte anche in Europa. E ora lo scudetto

Impresa a metà per l'Inter, che vince sul campo del Liverpool ma non riesce a conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Per Repubblica il bicchiere è decisamente mezzo pieno:

"Simone Inzaghi alla vigilia aveva ricordato ai suoi che «nulla è impossibile, nella vita e dunque anche nel calcio». Fra la possibilità e la realizzazione del sogno passava il tunnel d'accesso al campo dove il Liverpool non perdeva da un anno e un giorno, dal 7 marzo del 2021. L'Inter ha azzerato il contatore, ha conquistato la sua prima vittoria storica ad Anfield, per quanto insufficiente, e ottenuto l'ennesima conferma di essere forte anche in Europa.

Lautaro Martinez, con un gol di quelli che restano, ha portato la squadra in vantaggio a mezz'ora dalla fine. Alexis Sanchez ha rovinato tutto facendosi cacciare. Una follia che non cancella la performance del centrocampo, a tratti in controllo, degli esterni, che non si sono arresi allo strapotere in fascia dei Reds, di Skriniar e Bastoni, in grado di gestire Mané e Salah, che pure ha colpito due pali. L'Inter torna in Italia con una carica di energia preziosa per la corsa scudetto".