Repubblica – Inter, il primo passo si fa oggi. Poi domani arriva Conte. E le ipotesi sono due

Anche il quotidiano La Repubblica parla dell’incontro tra Zhang e Conte, il bivio verso il futuro nerazzurro. Il primo passo è un incontro previsto per oggi tra tutti i dirigenti nerazzurri per capire come affrontare la questione. L’allenatore invece dovrebbe vedere il presidente domani. E le ipotesi per il giornale italiano sono solo due: “accontentare l’allenatore (assicurandogli un mercato sontuoso e promettendogli avvicendamenti in dirigenza) oppure dirgli addio. In ogni caso, una decisione andrà presa entro la fine della settimana”. Anche perché la nuova stagione è già arrivata. In ballo ci sono circa 48 mln che corrispondono al contratto di tre anni fatto firmare nel 2019 al tecnico. Quindi due le soluzioni: o Conte dà le dimissioni oppure si trova un accordo sulla buonuscita. E a quel punto sulla panchina nerazzurra arriverebbe Allegri. Anche se il quotidiano non esclude altre due piste: De Zerbi e Mihajlovic.

(Fonte: La Repubblica, 24-8-2020)