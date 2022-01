Inzaghi, questa la grande differenza da Conte veramente apprezzata dall’Inter

Se i numeri dicono sempre la verità, Inzaghi può sognare il suo primo scudetto in panchina e pensare in grande con l'Inter

E' solito sempre confrontare gli allenatori con i propri predecessori. E lo si fa anche con Antonio Conte e Simone Inzaghi , che adottano lo stesso modulo di gioco ma con interpretazioni completamente diverse. E c'è una particolare caratteristica dell'attuale tecnico che ha davvero convinto l'Inter, come spiega il Corriere dello Sport: " Di Simone è stata apprezzata molto la capacità di trovare l’intesa con i giocatori, anche quelli più permalosi e ribelli , come Vidal, Sanchez e Correa, scelto proprio da lui e poi trasformato in una ruota di scorta.

C’è posto per tutti nell’Inter, adesso, ed è questa una differenza, rispetto all’epoca Conte, molto apprezzata dai dirigenti, non più stressati da un mercato senza denari. I numeri, poi, sono chiari: 51 gol segnati rappresentano un tesoro inestimabile considerando quanto ha perso l’Inter con le cessioni di Lukaku e Hakimi. Solo il Bayern e il Liverpool, nei campionati top, hanno fatto meglio. Se i numeri dicono sempre la verità, Inzaghi può sognare il suo primo scudetto in panchina mettendosi così nelle condizioni di trattare il suo futuro in una posizione di forza".