TS – Inter, Conte attende Lukaku e Lautaro ma ha ritrovato un punto di forza

Il focus proposto dal quotidiano sottolinea il momento di appannamento dell'attacco nerazzurro ma esalta un aspetto della squadra nerazzurra

Ma anche in altre situazioni che hanno portato l’Inter a perdere punti, si è sentita la giornata no delle punte, vedi i due 0-0 con lo Shakhtar Donetsk, costati la qualificazione in Champions, o il rigore sbagliato da Sanchez a Genova con la Samp sullo 0-0, gara poi vinta 2-1 dai blucerchiati. In attesa che gli attaccanti facciano ancora di più il loro dovere - perché di certo a Lukaku e Martinez, autori in coppia di 32 gol in stagione, non si può dare un voto insufficiente - e a loro si aggiungano più reti da parte dei centrocampisti, l’Inter però ha ritrovato nell’ultimo mese uno dei suoi punti di forza della passata annata, la difesa. Al termine del campionato 2019-’20, infatti, la prima Inter di Conte con 36 reti incassate risultava essere la migliore difesa della Serie A".