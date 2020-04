GdS – Inter, Conte non rinuncerà al 3-5-2. Con due carte in più nel mazzo

“Chiusi in casa, tra videochiamate, videoriunioni e videoanalisi, i tecnici di A hanno avuto tempo abbondante per meditare su passato e futuro: difficile immaginare rapide sterzate, complesso cambiare il canovaccio sul quale si è lavorato tanto a lungo. Ad esempio, Inzaghi mai rinuncerà alla coperta calda del suo 3-5-2, esattamente come Conte. E se il laziale cerca ora gli spunti mancati di Correa, il nerazzurro può finalmente integrare nel mazzo Eriksen o cercare nuove risposte da Sanchez”, scrive la Gazzetta dello Sport a proposito di quello che è stato il lavoro di Antonio Conte in queste settimane. Il tecnico dell’Inter si affiderà anche al danese e al cileno nell’ultima parte di stagione.