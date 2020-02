CdS – Inter, ecco perché Conte ha centellinato Eriksen fino a questo momento

Christian Eriksen è pronto a prendere per mano l’Inter. Antonio Conte lo ha inserito pian piano, come sottolinea il Corriere dello Sport. Per un motivo: “Il tecnico finora lo ha gestito con il bilancino perché vuole che entri nei meccanismi della squadra, che si adatti ai movimenti “obbligatori” per ricoprire il ruolo di mezzala nel suo calcio. Ecco perché lo ha centellinato prima dell’impegno in Europa League e perché sembra intenzionato a rimandarlo in panchina contro la Sampdoria domani sera. « Anche se ha dato un bel segnale, deve ancora lavorare perché ritengo che possa fare molto meglio» ha specificato l’ex ct a Razgrad prima di spiegare cosa si aspetta in più da Eriksen : «Deve ritrovare il ritmo, l’intensità e la condizione fisica che lo hanno contraddistinto negli anni passati. Bisogna integrarlo senza farsi prendere da eccessive ansie». Il danese lavora con i compagni da meno di un mese e secondo il tecnico salentino ha ancora bisogno di rodaggio per capire fino in fondo quali sono i suoi compiti e per tornare al 100%. Giovedì però ha mostrato di essere sulla buona strada e di poter dare molto all’Inter”.