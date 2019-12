Mercato Inter – De Paul a una condizione: Marotta e Ausilio hanno avvisato Conte

Il nome di Rodrigo De Paul continua ad essere sulla lista di Marotta e Ausilio per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte nella prossima finestra di gennaio.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’approdo in nerazzurro dell’argentino dell’Udinese dipende dal club friulano, che non chiude alla cessione e valuta il suo cartellino 35 milioni di euro ma non è disposto ad abbassare le pretese.

Intanto l’Inter continua a lavorare su più tavoli e ha già avvisato Conte: nessuna spesa pazza ma solo opportunità da cogliere al volo.