TS – Inter, ecco su quale obiettivo lavorare. Certi episodi non dovranno ripetersi

L’Inter riparte dal faccia a faccia tra Antonio Conte e la squadra. Il tecnico ha tenuto a rapporto tutti nello spogliatoio di Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti. Due in particolare gli argomenti affrontati. Tuttosport sottolinea: “L’obiettivo sul quale la squadra dovrà lavorare, sarà il cinismo. Le partite vanno chiuse alla prima occasione buona, aspetto sul quale l’Inter quest’anno è mancata più di una volta. Per questo dovrà dimostrare in questo finale di stagione di poter maturare. Altro neo della prestazione del San Paolo: la distrazione collettiva che ha portato al mega contropiede sul quale poi Mertens ha condannato all’uscita dal torneo i nerazzurri. Ovviamente, anche episodi di questo tipo (tra l’altro non nuovi, visto che pure a Firenze si era visto qualcosa di simile) non si dovranno ripetere. Del resto, si sa, Conte è un perfezionista che lavora tantissimo su tutti gli aspetti tattici del gioco e infatti ha anche chiesto che primi tempi ben giocati come quello di Napoli – ma era successo anche con Lazio, Barcellona e Borussia Dortmund -, non vengano gettati al vento”.