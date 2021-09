Agresti: “Conte al posto di Inzaghi avrebbe acceso la rivolta dei tifosi contro l’Inter”

Il direttore di calciomercato.com ha parlato degli addii eccellenti di Lukaku e Hakimi e di come l'avrebbe presa l'ex tecnico secondo lui

Si è chiesto poi cosa sarebbe sarebbe successo se in panchina ci fosse stato Conte visti gli addii eccellenti. E nel suo editoriale si legge: "Nella scorsa stagione Conte ha preteso che la società lo sgravasse da ogni responsabilità. Non è passata una settimana senza che Marotta, con la sua infinita pazienza, non andasse in televisione a spiegare che l’Inter non era competitiva per vincere lo scudetto, che altre squadre erano più attrezzate, che solo il valore aggiunto dell’allenatore poteva portare i nerazzurri in alto. Eppure quella rosa era la stessa di adesso con l’aggiunta di Lukaku e Hakimi. Se ad Antonio avessero venduto i due calciatori migliori, come accaduto a Inzaghi, avrebbe scatenato l’inferno. E avrebbe probabilmente acceso la rivolta dei tifosi contro il club. Per fortuna dell’Inter, e soprattutto dei dirigenti che la gestiscono in Italia, ora c’è un tecnico differente. Non ancora vincente come il bravissimo Conte (perché nessuno discute le sue qualità, ci mancherebbe), ma dotato di un senso della misura infinitamente superiore".